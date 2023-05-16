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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديس يوسف الرامي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تنقل البوابة نيوز البث المباشر لصلوات القداس الإلهي من كنيسة القديس يوسف الراميSt. Joseph of Arimathea Church
 يأتي ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأساقفة الكنيسة.

جدير بالذكر زار قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الاثنين كنيسة البشارة في مدينة باديرنو دونيانو، التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك في إطار جولته الرعوية الحالية في  إيطاليا.

وشهدت الكنيسة حضورًا شعبيًّا كبيرًا استقبلوا قداسة البابا بالورود البيضاء والزغاريد، وقدم كورال الكنيسة مجموعة من التسابيح والترانيم، وشجعهم قداسة البابا مثنيًا على أدائهم المتميز.
 
https://fb.watch/kyZCPgcbne/?mibextid=5Ufylb

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