بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديس يوسف الرامي

تنقل البوابة نيوز البث المباشر لصلوات القداس الإلهي من كنيسة القديس يوسف الراميSt. Joseph of Arimathea Church

يأتي ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأساقفة الكنيسة.

جدير بالذكر زار قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الاثنين كنيسة البشارة في مدينة باديرنو دونيانو، التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك في إطار جولته الرعوية الحالية في إيطاليا.

وشهدت الكنيسة حضورًا شعبيًّا كبيرًا استقبلوا قداسة البابا بالورود البيضاء والزغاريد، وقدم كورال الكنيسة مجموعة من التسابيح والترانيم، وشجعهم قداسة البابا مثنيًا على أدائهم المتميز.



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