"غنيم" يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاستجابته الفورية بشأن متضرري حريق معرض شباب مصر

توجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف "بالنيابة عن شعب بني سويف" بالشكر والتحية إعزاز وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته الفورية بتكليف المقاولون العرب وجهاز التعمير باعادة المعرض التجاري (معرض شباب مصر) لأفضل مما كان عليه، والذي قد تعرض لحريق يوم الأحد الماضي، وأسفر عن خسائر مادية، ولم يسفر عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال محافظ بني سويف، إن الرئيس دائما ما يؤكد في كل موقف يحتاجه فيه شعبه أنه قريب من همومهم ومشاكلهم.

وعلى الفور تجد دعمه اللامحدود في كل المواقف، من منطلق أنه أب لكل المصريين وسند عند الشدائد.