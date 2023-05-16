رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات معرض "الملهم" للموهوبين من الطلاب

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات معرض "الملهم" للموهوبين من طلاب جامعة بنها في الرسم والتصوير فى فن البورتريه.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور سيد الملقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى نصر مديرة مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن المعرض يأتي دعما للنشاط الفنى للموهوبين لأبناء جامعة بنها، بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم والاهتمام بصقل مواهبهم، انطلاقًا من دور الجامعة فى نشر الوعى الثقافى والنهوض بالمستوى الفكري لدى الطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم علي الإبداع والابتكار.

وأشاد رئيس الجامعة بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض والأعمال الفنية التي تم عرضها، والتى تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

من جانبه أشار الدكتور تامر سمير الى حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للإبداع والابتكار ، مضيفا أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية والبحثية بل يمتد لتنمية القدرات والمهارات والتفكير الإبداعى فى المجالات المختلفة.

وأضافت الدكتورة منى نصر أنه جرى تدريب الطلاب خلال منحة الرسم والتصوير على أيدي مجموعة من الأساتذة المتخصصين ، مشيرة إلي أن المعرض تضمن عدد من اللوحات الفنية المتميزة.



افتتاح المعرض

IMG-20230516-WA0002

IMG-20230516-WA0003