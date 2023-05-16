الخميس.. الفنان ناصر حسن وفرقته الموسيقية في ضيافة الأمير بشتاك

ينظم قصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا جديدا للفنان ناصر حسن وفرقته الموسيقية، وذلك فى السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 مايو الجاري، بمقر القصر.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية: "أوعى تكون بتحب"، و"تملى فى قلبى"، و"مداح القمر"، و"ليه يا قلبى"، و"بتفكر فى مين"، و"أول مرة".

كما تستضيف الفرقة الفنانة راندا رضوان، حيث تقوم بأداء مجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها: "الحلوة"، و"انساك"، و"بتسأل ليه عليا" ، و"التوبة"، و"تلات سلامات "، و"تعب الهوى قلبى"، و"اسبقنى يا قلبى".

الحفل بقيادة المايسترو مدحت حميدة، الذى بدأ مسيرته مع كبار المطربين والمطربات منهم: صباح، ومدحت صالح وشارك المطرب هانى شاكر العديد من الحفلات والمهرجانات.