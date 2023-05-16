المخابرات العراقية تحبط تسلل دواعش إلى منطقة النمرود

تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى منطقة النمرود في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطاعات الجيش وقوات الحشد الشعبي الماسكة للأرض، تمكن من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى منطقة النمرود في محافظة نينوى.

وأضاف البيان، أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، مؤكدًا أن القوات الأمنية مازالت تجري عملية تفتيش بحثًا عن بقية العناصر الإرهابية.