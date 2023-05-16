مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

شارك لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: "يا رب أنت الشافي المعافي"، ما آثار قلق جمهور النادي الأهلي بهذا المنشور، بعدما أصبح مروان عطية أحد الركائز الأساسية للمارد الأحمر في الفترة الأخيرة والذي يعتمد عليه بشكل كبير المدير الفني مارسيل كولر.

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة، في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس.