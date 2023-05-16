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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعرف على تفاصيل حصد جامعة سوهاج على جائزة "النوايا الحسنة" لذوي الهمم

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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كشف الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل حصد الجامعة للمركز الأول خلال مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الإعاقة، قائلا إن جامعة سوهاج تقوم بتفعيل التوجيه الرئاسي الخاص بالاهتمام بذوي الهمم منذ عام 2018، حيث يوجد مركزين للرعاية تم من خلالهما إطلاق أنشطة وفعاليات لتشكيل الوعي لدى الطلاب تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وطلاب الجامعة من ذوي الهمم بشكل خاص.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن طالبين من كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات بالجامعة قاما بالمشاركة في المبادرة، من خلال تصميم موقع يستقبل رغبات الطلاب من ذوي الهمم وخاصة فاقدي البصر؛ وذلك من أجل تحميل المقررات الدراسية بنسخة ناطقة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل لجنة التحكيم.
وحصدت جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى جامعات جنوب الصعيد، خلال مشاركتها في الملتقى الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الإعاقة، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت عنوان "طلاب مبتكرون ومخترعون".

 

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