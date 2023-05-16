نساء «تنظيم داعش» يُجبرن الأطفال على ممارسة الجنس

لا يكاد يمر يوم إلا وتتفجر مشكلة جديدة في المخيمات التي تؤوي العديد من أسر داعش من كل أنحاء العالم، في ظل رفض العديد من الدول استقبال رعاياها القاطنين فيه.

ومع تزايد خطر التطرف في مخيم الهول ومعسكرات أخرى تم اعتقال مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم فيها، تزايدت الدعوات لإخراج الأطفال منها حتى دون أمهاتهم وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.

ومؤخرًا، قال مسئولون في شمال شرق سوريا؛ لصحيفة «المونيتور» الأمريكية، إن النساء في معسكرات الاعتقال الخاصة ببقايا تنظيم داعش الإرهابي يُجبرون الصبية الصغار على ممارسة الجنس مع النساء من أجل الحمل كجزء من حملة «داعش» المزعومة: «للخروج والتكاثر».

وذكر تقرير للصحيفة، أن عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب وزوجاتهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش من جميع أنحاء العالم؛ غير مرغوب فيه من قبل بلدانهم الأصلية، وما يقرب من ٢٣ ألف طفل أجنبي من كلا الجنسين محكوم عليهم بحياة من النسيان والاعتقال والبؤس الدائم.

عندما يصلون إلى سّن البلوغ، يتم تكريم الأولاد بصرف النظر عن أمهاتهم، المحتجزات في مخيمات الهول وروج سيئة السّمعة، على أساس أنهم عرضة للتلقين، وعرضة للعنف واستخدامهم: كـ«أدوات جنسية».

وأضاف التقرير الأمريكي؛ تم إجبار «صالح»، وهو من البلقان، على ممارسة الجنس مع نساء أكبر سّنًا من «داعش»، وفقًا لاثنين من مديري المخيم اللذين عرفا أنفسهما باسم: «باور» و«آلان».

تم إحضار «صالح» إلى المركز قبل ثلاثة أشهر من «الهول»، وقال «باور»؛ في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، في «أوركيش»: «أخبر معلمه أنه تم استخدامه من قبل نساء داعش لممارسة الجنس، لتلقيحهن، وأخبرتنا معلمته بذلك، يمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس الوحيد».

كرر أكثر من ستة مسئولين في شمال شرق سوريا الادعاء بأن نساء «داعش» المُحتجزات في المخيمات؛ يُجبرن الذكور البالغين على ممارسة الجنس.

أوضحت «نوجين ديريك»، القائدة الكُردية السورية المخضرمة التي قاتلت الجهاديين في معارك متعددة ويتحمل المسئولية الكاملة عن معسكرات «داعش»: «لدينا معلومات من مخبرينا عن ولادة أطفال جدد في المخيمات وإخفائهم من قبل أمهاتهم»، وقالت: «هذه أوامر (داعش)».