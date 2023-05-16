انطلاق اليوم العلمي للعقاقير الطبية بصيدلة جامعة المنصورة الجديدة

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة، اليوم العلمي الثاني العقاقير الطبية تحت إشراف الدكتور مني النقيطي أستاذ المادة، ورعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتورة ناهد محمود العناني عميد كلية الصيدلة والدكتور إيمان سعيد عبد الخالق مدير برنامج دكتور الصيدلة .

وقدم الطلاب عروض تقديمية عن عدد من أهم العقاقير الطبية التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض مثل أمراض القلب، السرطان، البلهارسيا، الآلام الروماتيزمية، مسكنات الآلام، أمراض الشيخوخة، محفزات المناعة، المقويات ومستحضرات العناية بالفم والأسنان والمشتقة من مصادر وعقاقير طبيعية.

تناول الطلاب مصادر النباتات والعقاقير وبنية المركبات الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية المتوفرة من تلك المصادر مع إبراز ميكانيكية عمل هذه العقاقير والتركيز على تفاعلاتها المحتملة مع بعض الأمراض الأخرى التي قد يعاني منها المريض وكذلك مع غيرها من الأدوية التي قد يتناولها المريض.

حضر تقديم العروض وتحكميها الدكتور شذا حماد، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة وعميدة كلية طب الأسنان بجامعة حورس سابقا والدكتورة سحر الدكروري الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة .

وأشادتا بمستوى طلاب المستوى الأول بكلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة وانتهت فعاليات اليوم بصورة جماعية مع الطلاب.

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