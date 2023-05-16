الحوار الوطني.. الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لانطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي

انتهت إدارة الحوار الوطنى، من وضع اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهبًا لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم.

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

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