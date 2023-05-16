عضو بـ"البتريوت الأوكراني": كييف شهدت قصفًا عنيفًا من القوات الروسية

قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن كييف شهدت قصفًا عنيفًا من القوات الروسية بالصواريخ الباليستية بعدة مناطق، وتمكنت مضادات الصواريخ الأوكرانية من إسقاطها.

وأضاف "أبو شمسية"، في تصريحات مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، وتوجهوا إلى الملاجئ نتيجة أصوات الانفجارات العالية جدًا، بالإضافة إلى سقوط بقايا الصواريخ على المباني.

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يرصد جميع الصواريخ، حيث كشفت الرادارات عن طائرات مسيرة روسية تحمل متفجرات تم التعامل معها وإصابتها بنجاح بأحد المناطق البعيدة عن كييف بعدة كيلو مترات.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن القصف الروسي، أسفر عن 3 إصابات دون سقوط ضحايا، بعدما استهداف أحياء العاصمة كييف بالصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ "الكنجال" التي استخدمتها روسيا في القصف.

وأكد الجيش الأوكراني، أن روسيا حاولت استهداف بطاريات الباترويوت بالصواريخ، وتم التصدي للقصف الصاروخي الروسي بنجاح.