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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس النواب: مصر تسعى لتعزيز علاقات التعاون مع أذربيجان

برلمان أذربيجان
برلمان أذربيجان
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في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أمام برلمان أذربيجان، أكد فيها على أن مصر لا تدخر جُهداً في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم إيجابي للعلاقات المصرية – الأذرية.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تنظر بعين الإعجاب والتقدير  إلى ما حققته أذربيجان في عهد الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف، من تطور وتقدم في كافة المجالات، والذي يواكب اليوم الذكرى المئوية لميلاده، مؤكداً سعي مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان وتبادل الخبرات خاصة في مجال البنية التحتية والذي حققت فيه مصر طفرة هائلة.   

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