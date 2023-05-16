"تيودور بلهارس" ينظم ورشتي عمل لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريض بالمعهد

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 10:53 ص

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تكثيف الاهتمام بفعاليات التوعية والتثقيف، منوهًا بإعطاء الأولوية لنشر الوعى بين الكوادر العاملة فى المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة، خاصة الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، ومن بينها الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة وضمان جودتها، مشيرًا إلى أن دور المؤسسات التعليمية والبحثية فى نشر الوعى لا يقل أهمية عن دورها البحثى والعلمى.

وفى هذا الإطار نظم معهد "تيودور بلهارس للأبحاث" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورشتى عمل فى مجال مكافحة العدوى ورفع الوعى الصحى للعاملين بالمعهد.

وأوضح د. محمد عباس شميس، مدير المعهد، أن ورشة العمل الأولى؛ جاءت حول تشخيص وعلاج العدوى المكتسبة بالمستشفيات وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وتهدف إلى رفع كفاءة الكادر الطبي في تشخيص وعلاج العدوى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وقد حاضر فيها د. أحمد المغربى مدرس الرعاية المركزة بالمعهد.

كما نظم المعهد ورشة عمل حول "الحقن الآمن"؛ بهدف رفع كفاءة هيئة التمريض بمستشفى المعهد فى مجالات مكافحة العدوى والرعاية الطبية، وحاضر فيها د. هالة بدوى استشاري مكافحة العدوى، ود. عمر حلمى المشرف على وحدة مكافحة العدوى، ود. دينا بشر بوحدة مكافحة العدوى، وإنشراح صدقى رئيس هيئة التمريض بمستشفى المعهد.