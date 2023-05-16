أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا خلال 24 ساعة

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات دفاعها الجوية أسقطت 18 صاروخا روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة اليوم الثلاثاء - أن الجيش الروسي، هاجم أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق وأطلق 18 صاروخا جويا وبحريا وبريا من مختلف الأنواع، موضحة أن 6 صواريخ باليستية تم إطلاقها من 6 طائرات مشيرة إلى أنه تم تدمير جميع الصواريخ الـ 18 بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفي السياق، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في عدة أحياء بالعاصمة " كييف" جراء القصف الروسي المستمر خلال الليلة الماضية، حيث تصدت أنظمة الدفاع الجوي لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "إن الحطام المتساقط فوق المدينة أدى إلى إصابة عدة أشخاص، كما تسبب في إشعال النار في عدة سيارات". وكشفت الإدارة العسكرية لمدينة "كييف" تفاصيل الضربة الصاروخية الروسية "الكثيفة والمعقدة" الأخيرة، حيث ذكرت تقارير أولية أن حطام الصواريخ سقط في 5 مناطق بالمدينة.. مضيفة "أنه منذ الهجوم الجوي الثامن على كييف أوائل شهر مايو الجاري هذه المرة، شن العدو ضربة معقدة من اتجاهات مختلفة في وقت واحد، مستخدما طائرات بدون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية محتملة".

ووفقا للبيانات الأولية "اشتعلت النيران في مبنى غير سكني وعدة سيارات حيث تم إخماد الحريق، وفي باقي المناطق، الضرر ضئيل - وفي معظم الحالات، تم العثور على حطام سقط على السيارات المتوقفة أو المناطق السكنية أو مناطق متنزهات الغابات، حاليا، لا توجد تقارير عن الضحايا".