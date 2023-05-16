الضرائب: إلزام 100 جهة بتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، و إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، قامت المصلحة بنشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة"، على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتًا إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه الخطوات وتحميل الملف الخاص بها خلال الدخول على الرابط التالي:

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ) من المنظومة بضرورة رفع " خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة " من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.

وأوضح " مختار توفيق " أن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة ، مضيفًا أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم إلزام عدد (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية )، موضحًا أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.