هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 17,019.64 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3,030.85 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الآخر بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4,586.19 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3,097.16 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 20,356.04 نقطة.

وهبط أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.66%، مسجلا 7,110.7 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.82% وصولا لمستوى 2,825.01 نقطة.