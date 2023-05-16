بالفيديو.. فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية من البوسنة جراء هطول أمطار غزيرة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، عن آثار فيضانات الكبيرة التي تكونت في المناطق الشمالية جراء هطول أمطار غزيرة، والتي تسببت في غرق عدد كبير من المنازل.

وتم تصنيف عدة أماكن كمدن منكوبة بعد أن اضطر آلالاف السكان إلى قضاء الليل خارج منازلهم التي غمرتها المياه، وكإجراء احترازي، دعت البلديات السكان إلى مغادرة منازلهم، ونظرًا لكميات الأمطار المعتبرة فقد خرجت عدة أنهار عن جداولها في المناطق المنخفضة بالشمال على غرار أنهار أونا وسانا وبلها، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية بعد يومين من هطول الأمطار.

ويظهر الفيديو، استخدام أحد الأشخاص للسلالم الخشبية لإنزال سيدة عجوز من منزلها عن طريق شرفة المنزل.

فيما رفعت السلطات حالة الطوارئ إلى أقصاها، حيث تعمل على إجلاء آلاف السكان والبحث عن المفقودين.