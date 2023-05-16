الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

أصيب شاب فلسطيني واعتقل 5 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز وعولجو ميدانيا، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.