«أوقاف جنوب سيناء» تهدي مدير مكتب «البوابة نيوز» مجموعة من السلسلة العلمية

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 10:13 ص

أهدى الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، الزميل أبوالسعود أبوالفتوح (مدير مكتب البوابة نيوز) بالمحافظة، مجموعة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية من السلسلة العلمية التي تناقش العديد من القضايا المعاصرة والفكرية المهمة؛ تقديرا لمشاركته الإيجابية في فعاليات البرنامج الصيفي للطفل (الحصن الفكري لأطفالنا)، الذي أطلقته أوقاف محافظة جنوب سيناء، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وبإشراف فضيلة الشيخ السيد يوسف السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، ومتابعة الشيخ إبراهيم أحمد على مدير الدعوة، والشيخ مصطفى محمد عامر مدير الإرشاد الديني بالمديرية.

وأعرب الزميل أبوالسعود أبوالفتوح، عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الأوقاف، وسعادته بهذا الإهداء، مثمنا دور مديرية أوقاف جنوب سيناء في بناء الوعي الديني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وحرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، من خلال البرنامج الصيفي للطفل وإحياء دور المسجد.

وتضم مجموعة الكتب كتاب “نظرات موضوعية في قضايا إنسانية” للدكتور محيي الدين عفيفي أحمد، وكتاب “الشريعة الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان” للإمام الأكبر محمد الخضر حسين (شيخ الأزهر الأسبق)، وكتاب “نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره” للشيخ محمد علي السايس، وكتاب “من الادب النبوي” للشيخ إبراهيم الجبالي، وكتاب “نظرات في الإسلام” للدكتور محمد عبدالله دراز، وكتاب “طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام” للدكتور محمد عمارة، وكتاب “القرآن في التربية الإسلامية” للشيخ نديم الجسر، وكتاب “هذا هو الإسلام” بقلم مجموعة من العلماء، وكتاب “الحج والعمرة” للدكتور عباس شومان، وكتاب “حوار الإيمان والإلحاد” للعلامة محمد فريد وجدي، والدكتور احمد زكي ابو شادي، والدكتور اسماعيل ادهم، وكتاب “قضايا معاصرة”بقلم مجموعة من العلماء، وكتاب “الإسراء والمعراج” للشيخ محمد متولي الشعراوي، وكتاب “التفسير ورجاله” للشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وكتاب "الإسرائيليات في التفسير والحديث" للدكتور محمد حسين الذهبي.