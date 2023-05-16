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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

قراءة في الصحف

"الوطن العمانية": على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي
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أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "ذكرى النكبة.. متى سيحاسب الاحتلال على جرائمه؟"- إن استمرار تعطيل قرارات الشرعيَّة الدوليَّة، وصَمْتِ المُجتمع الدوليِّ المُطْبِق، سيظلَّ المُحفِّز الرئيس للاحتلال الإسرائيليِّ لمواصلة جرائمه، وسيظلُّ يعكس نهج المُجتمع الدوليِّ ومؤسَّساته، خصوصًا مجلس الأمن الدوليَّ، في التعامل مع القضيَّة الفلسطينيَّة، بازدواجيَّة المعايير وسياسة الكَيْل بمكيالَيْن، مقارنة مع الجهود الكبيرة التي يبذلها في مناطق أخرى ساخنة في العالم".

وأضافت "أنه رغم الرغبة الفلسطينيَّة في استرداد الحقوق، تظلُّ الحماية الدوليَّة التي انطلقت من وعد بلفور والتي منعت محاسبة الاحتلال على جرائمه، هي الأساس الذي يتَّكئ عليه الكيان الصهيونيُّ الذي لا يزال يمارس إجرامه وإرهابه ضدَّ أبناء فلسطين، حيث تأتي الذِّكرى السنويَّة للنَّكبة هذا العام في وضعٍ بالغ الخطورة، مع استمرار الكيان المحتل في نهجه الإجرامي، عَبْرَ شنِّ حربٍ إجراميَّة وإرهابيَّة ضدَّ الشَّعب الفلسطينيِّ الأعزل، عَبْرَ اقتحاماته اليوميَّة للمُدن والقرى والمخيَّمات في الضفَّة، خصوصًا في مدينة القدس المحتلَّة".

الاحتلال الإسرائيلي الوطن العمانية