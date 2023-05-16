"سكاي نيوز": غارات جوية على الخرطوم وسط قصف متواصل بالأسلحة الثقيلة

أفادت "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، بوقوع غارات جوية متزامنة منذ الفجر في العاصمة السودانية الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وسط قصف متواصل بالأسلحة الثقيلة.

ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الخارجية الكويتية، مساء أمس الاثنين، اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت لدى السودان.

كما أعلن سنان المجالي المتحدث باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، أن أفراد البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخرطوم "بصحة جيدة وبخير"، وهذا بعد الاقتحام والاعتداء الذي تعرضت له السفارة.

وفي وقت سابق، قرر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، أمس الاثنين، إعفاء المدير العام للشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر من منصبه.

وكلف عبدالفتاح البرهان، الفريق شرطة حقوقي خالد محيي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة في البلاد.

جاء ذلك بعد يوم من قرار قائد الجيش السوداني إعفاء حسين جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي أحمد بدلا عنه.

كما قام البرهان بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في كل البنوك بالبلاد وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.