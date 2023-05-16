لأول مرة منذ 1980.. المعارضة التركية تحصل على مقعد برلماني في معقل الرئيس أردوغان

تمكن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا من الفوز بمقعد برلماني في ولاية ريزا، حيث معقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا لأول مرة منذ عام 1980.

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، أظهرت فوز مهندس الإنشاء تحسين أوجاكلي، بمقعد برلماني عن المدينة التي تضم 265 ألفا و853 ناخبا.

وكشفت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أمس الاثنين، عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، حيث حصل مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51%، وكيليتشدار أوغلو على 44.88%.

كما أعلنت الهيئة أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها يوم 28 من الشهر الحالي.