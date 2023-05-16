غدا.. ختام العرض المسرحي "شحاتين وحرامية" بمسرح ثقافة العريش

يختتم غدا الأربعاء مسرح قصر ثقافة العريش، ومحافظة شمال سيناء لحضور الدراما الاستعراضية الغنائية "شحاتين وحرامية"، ضمن موسم العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمحافظة شمال سيناء.

تدور الأحداث حول مجموعة من اللصوص والشحاذين يرأسهم زعيم يقرر سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء وكان هاربا وهو يخطط لتنفيذ هدفه حتى ظهرت فرقة هزلية تسمى فرقة المفتش هريسة تطوعت للبحث عنه للحصول على مكافأة 50 ألف جنيه وهكذا تدور بقية الأحداث في صراع حتى يتم القبض عليه وتسليمه إلى العدالة.

الدراما الغنائية الاستعراضية تأليف د. عاطف عبدالرحمن، أشعار عبدالكريم الشعراوي، ألحان أحمد سعد، غناء كل من يحيى هنواتي، أحمد شبل، آمال محمود، مساعد مخرج روان الشريف، مخرج منفذ أحمد ناجي، سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان.

جاء العرض بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وعدد من الإعلاميين وسط حضور جماهيري كبير.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تشهد العريش زخما ثقافيا بفعاليات تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، والتي تشهد حاليا فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر" لما يقرب من مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة، وتستقبل قريبا اختبارات وتدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل، في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لوزارة الثقافة بأرض الفيروز.

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