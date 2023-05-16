9243 طالبا يؤدون امتحاني الهندسة والتربية الفنية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان، اليوم، أن طلبة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء يؤدون اليوم الثلاثاء، خلال الفترة الأولى امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، وفي الفترة الثانية امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، وسط إجراءات مشددة.

لفت رضوان إلى أنه تستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل، ويؤديها عدد 9243 طالبا وطالبة موزعين على عدد 88 لجنة على مستوى المحافظة.

أشار رضوان، إلى أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية يبلغ ٤٥٣٢ يؤدون الامتحانات في ٢٧ لجنة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد التعليمية ٢٥٣٦ يؤدون الامتحانات في ٢٥ لجنة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية ١٠٣٥ يؤدون الامتحانات في ١٤ لجنة.

ويبلغ عدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية ٥٧٢ يؤدون الامتحانات في ٣ لجان، فيما يبلغ عدد الطلاب في إدارة الحسينية التعليمية ٤٤٢ يؤدون الامتحانات في ١٢ لجنة، وعدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية ١٤٦ يؤدون الامتحانات في ٧ لجان.

كما أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بجانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه، موجهًا بمنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.