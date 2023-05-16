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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ،16 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.5363 جنيه للشراء، مقابل 33.6550 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  38.5537 جنيه للشراء، مقبل 38.6944 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.4021 جنيه للشراء، مقابل 34.5149 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.6567 جنيه للشراء،  مقابل 22.7301  جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4365 جنيه للشراء، مقابل 4.4510 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2228 جنيه للشراء، مقابل 8.2493 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  100.4626 جنيه للشراء، 100.8138 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3970 جنيه للشراء ، مقابل  8.4259 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات العملات اليوم