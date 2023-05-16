أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ،16 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.5363 جنيه للشراء، مقابل 33.6550 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.5537 جنيه للشراء، مقبل 38.6944 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.4021 جنيه للشراء، مقابل 34.5149 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.6567 جنيه للشراء، مقابل 22.7301 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4365 جنيه للشراء، مقابل 4.4510 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2228 جنيه للشراء، مقابل 8.2493 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.4626 جنيه للشراء، 100.8138 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3970 جنيه للشراء ، مقابل 8.4259 جنيه للبيع.