تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 09:03 ص

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 16 مايو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,594 جنيه للبيع، مقابل 2,617 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين أعيرة الذهب نحو 2,270 جنيه للبيع ، مقابل 2,290 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,946 جنيه للبيع ، مقابل 1,963 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,513 جنيه للبيع ، مقابل 1,527 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو الجنيه الذهب بيع 18,160 جنيه للبيع، مقابل 18,320 جنيه للشراء.

وسجل سعر الأونصة نحو 80,682 جنيه للبيع، مقابل 81,393 جنيه للشراء.

وأخيرا بلغ سعر الكيلو الذهب نحو 2,594,286 جنيه للبيع،مقابل 2,617,143 جنيه للشراء.