قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في أريحا

نشبت مواجهات مسلحة، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بين مجموعات فلسطينية مسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من أريحا وجنين في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية قضاء جنين، وحاصروا أحد المنازل، حيث طالبوا من فيه بتسليم نفسه، مما أدى إلى قيام عدد من الفلسطينيين بإطلاق النار تجاه الجنود الإسرائيليين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة.

وجرح شاب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال التصدي لقوات الاحتلال، التي قامت بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 فلسطينيين، من ضمنهم 3 أشقاء من عائلة اللدعة.