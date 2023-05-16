أهم الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023

القاهرة.. يناقش الحوار الوطني بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

جدة.. يترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفقة نظيره الجزائري أحمد عطاف، أعمال الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية-الجزائرية، وهي الآلية التي تم تأسيسها لتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المنامة.. تستضيف مملكة البحرين، على مدى يومين، أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية.

سمرقند.. يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اجتماعه السنوي ال(32) ومنتدى الأعمال في سمرقند بأوزبكستان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ليعود من جديد إلى آسيا الوسطى لأول مرة منذ 12 عاما تحت شعار "الاستثمار في المرونة".

واشنطن.. يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، لبحث استئناف المحادثات حول رفع حد الدين وتجنب التخلف عن السداد.

ريكيافيك.. يسافر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، للمشاركة في القمة الرابعة لمجلس أوروبا، التي تستمر على مدى يومين.

مانيلا.. تبدأ وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج زيارة رسمية إلى الفلبين، تستغرق أربعة أيام، وذلك بناء على دعوة من نظيرها الفلبيني إنريكي مانالو.