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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو سيخلق مخاطر في المنطقة

حلف الناتو
حلف الناتو
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيخلق مخاطر في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات غير مقبولة على الإطلاق.

وأضاف جروشكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن "محاولات التعديل المصطنع لقضايا بناء الدولة لدخول البوسنة والهرسك وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أو حتى أكثر من ذلك إلى حلف الناتو، لن يؤدي إلا إلى مخاطر إضافية في المنطقة".

وتابع جروشكو أن "مثل هذه المحاولات غير مقبولة، فهي لن تؤدي إلا إلى تقسيم المنطقة".

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