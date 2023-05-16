البيت الأبيض يبحث إجراءات الرد على الشراكة الدفاعية بين إيران وروسيا

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 08:07 ص

حذر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، من وجود مؤشرات على أن روسيا وإيران توسعان "شراكتهما الدفاعية غير المسبوقة"، حيث زودت طهران موسكو بأكثر من 400 طائرة بدون طيار في الأشهر العديدة الماضية.

ووصف جون كيربي، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إيران، بأنها "أكبر داعم عسكري لروسيا" ووصف العلاقة بين البلدين بأنها "شراكة دفاعية كاملة النطاق".

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدرس سبل الرد، بما في ذلك من خلال العقوبات.

وبحسب كيربي، قدمت إيران لروسيا قذائف مدفعية ودبابات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وقال كيربي إن إيران زودت روسيا بأكثر من 400 طائرة مسيرة منذ أغسطس الماضي.

وتابع كيربي: "روسيا استخدمت معظم هذه الطائرات بدون طيار لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية الحيوية".

وحذر كيربي من التفاعلات الجارية بين إيران وروسيا بشأن بيع أسلحة متطورة، وأنه إذا واصلت إيران "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن روسيا ستستخدمها لمواصلة هجماتها ضد أهداف أوكرانية".

وفي غضون ذلك، قال كيربي إن روسيا تعرض على إيران دعمًا دفاعيًا من خلال الصواريخ والإلكترونيات وأنظمة الدفاع الجوي، وتسعى طهران لشراء معدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات.

وقال كيربي إن إدارة بايدن ستعمل مع حلفائها والأمم المتحدة لمحاسبة روسيا وإيران على تبادل الأسلحة والمعدات الأخرى، مع احتمال فرض عقوبات إضافية على البلدين.

وأشار إلى قيود جديدة لمنع استخدام مكونات من الدول الغربية في الطائرات بدون طيار الإيرانية، وكذلك خطوات جديدة لمساعدة الحكومات والشركات على فهم المخاطر التي يشكلها برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.