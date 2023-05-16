تمهيدا للافتتاح.. نائب محافظ شمال سيناء يتفقد المركز التكنولوجي بالحسنة

أجرى اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، زيارة تفقدية لمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الحسنة تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للوقوف على مستوى التجهيزات اللازمة داخل المركز تمهيداً لافتتاحه قريبا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بحضور الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع الخولي خلال جولته التفقدية عملية تجهيز الفرش داخل المركز وأجهزة الحاسب الآلي ومكاتب العاملين والمنافذ المخصصة لاستقبال المواطنين واطمأن على إمكانية تشغيل جهاز النداء الآلي والذي يهدف إلى الحفاظ علي النظام في ترتيب أدوار المواطنين لتلقي طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكدا ضرورة الإعلان الجيد للخدمات عن طريق شاشة العرض وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة لهم والمستندات المطلوبة والرسوم لكل خدمة وذلك لسرعة إنجاز الأعمال.

وأكد نائب المحافظ أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم في جميع القطاعات بمختلف مدن المحافظة وتبسيط تلك الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها طبقا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات.