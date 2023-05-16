الخارجية الأمريكية: للصين دور في التسوية الأوكرانية

اعترفت الخارجية الأمريكية بوجود دور للصين في تسوية النزاع في أوكرانيا، وذلك على خلفية توجه المبعوث الصيني الخاص إلى موسكو وكييف وبعض العواصم الأوروبية لإجراء مشاورات حول التسوية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "كما تحدثت سابقا، من المهم أن تسمع الصين من شركائنا الأوكرانيين بشكل مباشر لماذا يجب الالتزام بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ولماذا يجب مراعاة قلق أوكرانيا في المجال الأمني".

وتابع: "وتحدثنا أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، لا يجب أن يحدث أي شيء بدون أوكرانيا إذا كان ذلك يخص أوكرانيا".

وأضاف: "ولدى الصين، وأي دولة أخرى، دور في الدعم الدبلوماسي للحل الذي يتماشى مع مبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

واتهم باتيل روسيا بأنها غير معنية بانتهاء النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أن "هدف الولايات المتحدة سيتمثل كالسابق في ضمان قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من الهجمات اللاحقة من قبل روسيا"، وضمان امتلاك أوكرانيا الوسائل الضرورية لإجراء العمليات الهجومية في حال قررت ذلك.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن في اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيرسل مبعوثه الخاص لو هوي إلى أوكرانيا لتسوية النزاع.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، يوم 15 مايو أنه لا يمكن انتظار استئناف المفاوضات حول التسوية في أوكرانيا لسنوات، ويجب تهيئة الظروف لإطلاق المشاورات.