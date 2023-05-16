سمير طنطاوي: الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ أصدرت ثلاثة تقارير

صرح الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأنه تم عقد الدورة ٥٨ ،لاجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في شهر مارس الماضي، وذلك بهدف مراجعة واعتماد ملخص صانعي السياسات للتقرير التجميعي السادس الخاص بتغير المناخ، وجاء ذلك في إطار ترأس جمهورية مصر العربية لقمة المناخ cop27.

وأوضح طنطاوي، في تصريح حصري لـ" البوابة نيوز"، أن هذا الاجتماع المشار إليه تأخر تقريبا عام بسبب تحديات كورونا، بالإضافة إلى تأخر فريق العمل في إعداده، مشيرا إلى أنه تتم مراجعة التقارير التى التى تصدرها هيئة المناخ جيدا وذلك لأنه لا تتم كتابتها بطريقة علمية بحتة، لأن الذي يقوم بكتابتها سياسيون.

ونوه إلى أن تقرير المناخ يطرح تساؤلات سياسية على ضوء المناقشات التى تتم لاجتماعات الخبراء في اللجان التابعة للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، والتى تتضمن ثلاث مجموعات رئيسية، المجموعة الأولى تختص بعلوم التغيرات المناخية، والثانية معنية بإجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخ وتقييم المخاطر ، وأما المجموعة الثالثه فإنها معنية بموضوعات تخفيف الانبعاثات.

وأوضح عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، أن الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ أصدرت ثلاثة تقارير مهمة وسيتم إدراجها في تقرير صانعي السياسات، والتى سوف تتناول تقرير زيادة درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية، وتقرير استخدامات الأراضي، وتقرير التغيرات المناخية على المحيطات.

لافتا أنه بعد اعتماد تقرير صانعي السياسات سوف يتم تقديمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في الدورة الثامنة والعشرين القادمة والتى سوف تعقد بأبو ظبي بدولة الإمارات الشقيقة cop28، بآخر عام ٢٠٢٣.