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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة.. قتيلان و4 مصابين في إطلاق نار بناد للدراجات النارية بولاية جورجيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية جورجيا، يوم الإثنين، عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأفاد قائد شرطة المدينة أن "أكثر من مائة وخمسين طلقة رصاص أطلقت في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية".

وقال قائد شرطة مقاطعة ريتشموند ريتشارد راوندتري، إن "مكتب قائد شرطة مقاطعة ريتشموند وجه اتهامات لاثني عشر شخصا بينهم المصابون الأربعة بالقتل والاعتداء الجسيم في تبادل لإطلاق النار في أوغوستا ليلة يوم السبت".

وبحسب قائد الشرطة فإن "أعمال العنف اندلعت في أحد نوادي مجموعات الدراجات النارية في منطقة سكنية".

كما أكدت الشرطة إن "ثلاثة من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى".

الولايات المتحدة 4 مصابين إطلاق نار ولاية جورجيا