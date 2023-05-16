بصورة.. محمد هنيدي يكشف عن أرض النفاق الجزء الثاني

كشف الفنان محمد هنيدي عن استعداده لبطولة الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” والمقرر عرضه قريبا .

ونشر هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة له وكتب قائلا: " الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا.. التورتة فوتوشوب".

يشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل "أرض النفاق" كان من بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، سامي مغاوري، دلال عبد العزيز، نجوى فؤاد، ليلى عز العرب، بوسي، قصة يوسف السباعي – سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد جمال العدل.