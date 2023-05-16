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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشاطئية يفوز على عمان ويتصدر مجموعته في كأس العرب

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى الفوز على منتخب عمان فى الجولة الثانية ببطولة كأس العرب بنتيجة 5-3. 
وتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ٦ نقاط. وأحرز الأهداف حسان محمد هدفين ومصطفى سمير وأحمد ايشا وهيثم كوستا هدف لكل لاعب .
وكان منتخب مصر قد حقق فوزا على قيرغيزستان بستة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأولى.
وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة البعثة برئاسة محمد أبو الوفا عضو المجلس وطالبهم بضرورة استمرار الأداء المميز في البطولة.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه .  
ويضم الجهاز الفني المعاون  كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، وإسلام شاكر مدير المهمات.

 

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منتخب الشاطئية يحقق الفوز