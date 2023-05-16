المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يدعو لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا

دعا المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء إلى تهيئة الظروف لدعم المفاوضات بشأن أوكرانيا، وليس "صب الزيت على النار"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال تشانغ جون: "من الضروري إدراك الحاجة إلى حل سياسي عاجل للأزمة. لا توجد إجابات بسيطة عن الأسئلة المعقدة. أي حل شامل يبدأ دائما بخطوة أولى. لا يمكننا الانتظار لاستئناف الحوار والمفاوضات بلا نهاية".

وأضاف "على جميع الأطراف تهيئة الظروف لدعم الحوار والمفاوضات بدلا من صب الزيت على النار وتصعيد التوترات"، وقال إن الصين كانت دائما إلى جانب السلام في قضية أوكرانيا.

وأكد المندوب الصيني: "كل ما نقوم به يهدف إلى دفع محادثات السلام إلى الأمام. ذهب الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوروبية الآسيوية لي هوى في رحلة اليوم لزيارة أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، للتحدث مع جميع الأطراف حول تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".