أوفا رجل مباراة الاتحاد وإنبي

حصل أحمد أمين أوفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزا هاما على حساب ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول سريع الأحداث، وشهدت الدقيقة التاسعة عشرة طرد أحمد بهاء مدافع سيد البلد بعد عرقلة رفيق كابو مهاجم نادي إنبي.

بعدها حاول إنبي تسجيل هدف التقدم مستغلا لعب الاتحاد السكندري بتسعة لاعبين، ولكن دفاعات سيد البلد كانت متفوقة ونجحت في الخروج بالشوط الأول بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة السادسة والخمسين سجل أحمد أمين أوفا هدف المباراة الوحيد والذي منح الفريق البترولي ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى ٣٦ نقطة يقفز بهم إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة ٤٠ويتجمد في المركز الخامس.

وجاء تشكيل الاتحاد كما يلي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، عبدالله نصيب، محمد صالح، أحمد بهاء

خط الوسط: مورو، ناصر ناصر، عمار حمدي

خط الهجوم: أحمد عادل «ميسي»، إبراهيم حسن، مابولولو.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد

خط الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، أحمد كالوشا، محمد حمدي

خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، مودي ناصر

خط الهجوم: أحمد صبيحة، رفيق كابو، أحمد أوفا.