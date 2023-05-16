الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم لـ"الاقتحام والتخريب"

أعلنت دولة الكويت، مساء الإثنين، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم لـ"الاقتحام والتخريب".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، إنها "تدين وتستنكر الاعتداء الذي تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها".

واعتبرت الوزارة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.