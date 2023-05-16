البنتاجون: نقل 31 دبابة من نوع "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين

أكد البنتاجون نقل 31 دبابة أمريكية الصنع من نوع "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "بوسعي التأكد أن 31 دبابة من نوع "إم 1 أبرامز" وصلت إلى ألمانيا تحضيرا لتدريب فرق الدبابات الأوكرانية لاحقا".

وأضاف المتحدث أن العسكريين الأوكرانيين سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح رايدر أن تلك الدبابات ليست مخصصة لتقديمها لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز". وحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع توريد الدبابات لكييف في الخريف المقبل.