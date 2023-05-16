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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بهاتريك أسيست.. صلاح يكسر أرقام أوزيل وسكولز وهازارد أمام ليستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنجازات جديدة خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، على ملعب كينج باور، في ختام منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمد صلاح حيث صنع ثلاثة أهداف لزميليه كورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد، ليصل إلى الأسيست رقم 10 له هذا الموسم ليتمكن من تسجيل أكثر من 10 أهداف و10 أسيست في موسم للمرة الرابعة في مسيرته في البريميرليج، ويتخطى رقم مسعود أوزيل وبول سكولز وإيدن هازارد في صناعة الأهداف في البريميرليج برصيد 57 أسيست.

وبهذا الفوز، واصل الريدز الضغط على مانشستر يونايتد من أجل اقتناص المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال منهم حيث يملك ليفربول 65 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق نقطة واحدة عن الشياطين الحمر.
 

الدوري الإنجليزي مسعود أوزيل بول سكولز إيدن هازارد محمد صلاح