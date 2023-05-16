الإعلام البولندي يفيد برصد مسيرتين مجهولتين في مطارات وارسو في حادثين منفصلين

أفادت إذاعة "RMF" البولندية، برصد مسيرتين مجهولتين على مسافة قريبة من طائرات النقل المدني في المطارات البولندية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الإذاعة، أن المسيرة الأولى رصدت يوم السبت في مطار "فريدريك شوبان" في العاصمة وارسو، حيث حلقت على بعد 30 م من طائرة الخطوط الجوية البولندية LOT، وهي تعتبر مسافة خطرة.

أما المسيرة الثانية فرصدت يوم الاثنين الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، وهي تحلق في منطقة حظر طيران بالقرب من طائرة Wizz Air خلال هبوطها في مدرج مطار كاتوفيتسي، عقب وفودها من مدينة إيندهوفن الهولندية.

ووفقا للإذاعة جار التحقيق في حيثيات الحادثين، للتحقق من مصدر المسيرتين والهدف من إرسالهما، منوهة بأن في الحادثين هبطتا بسلام.