بهاتريك أسيست لصلاح.. ليفربول يتمسك بأمل التأهل لدوري الأبطال بالفوز على ليستر

حقق فريق ليفربول فوزا غاليا على مضيفه ليستر سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كينج باور، في ختام منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمد صلاح حيث صنع ثلاثة أهداف لزميليه كورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد.

وافتتح كورتيس جونز أهداف الريدز في الدقيقة 33 مستغلا عرضية متقنة من الدولي المصري محمد صلاح، وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة صلاح أيضا.

وفي الشوط الثاني، تمكن أرنولد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة عقب تمريرة بالكعب من صلاح.

وبهذا الفوز، واصل الريدز الضغط على مانشستر يونايتد من أجل اقتناص المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال منهم حيث يملك ليفربول 65 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق نقطة واحدة عن الشياطين الحمر.

واقترب ليستر سيتي من الهبوط إلى التشامبيون شيب بعد هذه الهزيمة، حيث تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) ويحتاج للفوز في المباراتين المتبقتين للحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الممتاز.

