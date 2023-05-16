مشروع مسار العائلة المقدسة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في السابعة من مساء اليوم حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي عن مسار العائلة المقدسة ومستقبل السياحة الروحانية.

بحضور كل من الدكتور عادل الجندي ‏المنسق الوطني مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة، والدكتورة شهد البياع دكتوراة في العمارة بالفنون القبطية و مديرالمشروع بمنطقة آثار وادي النطرون وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكرى و الثقافي بدار الأوبرا المصرية وأدار الحوار محمد خطاب.

تحدث الضيوف علي دور الدولة في تنفيذ المشروع والوقوف عند آخر التطورات المستقبلية كما أشاروا إلي موعد جاهزية المواقع..ودعوة المجتمع المحلي السكندري في المساهمة لنشر الوعي بأهمية هذا المشروع القومي وتشجيع الرحلات السياحية الداخلية لزيارة هذا المسار .

كما تم تسليط الضوء علي دور المسار في نمو الإقتصاد القومي ومساهمة هذا المشروع في تحقيق دخل محلي كما تم مناقشة التحديات التي واجهت المشروع وكيفية التغلب عليها من مبادرات التوعية المجتمعية ودور مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في دعم هذا المشروع للإستفادة القصوي منه كما تم دعوة شركاء التنمية مثل جمعيات المجتمع المدني في نقل وجهة النظر الحكومية إلي المجتمع المحلي كما أكدوا علي إهتمام منظمة اليونسكو بهذا المشروع وضعه علي قائمة التراث المادى.

و حضر الندوة جمهور أوبرا الإسكندرية الذين أشادوا بالحفل بالإضافة إلي حضور مجموعة من براعم وشباب الثغر والذين شاركوا بالمناقشة للتعرف علي تاريخ وتراث مصر .

يذكر أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على أرض وادي النطرون؛ إذ إنها من أهم المدن الجاذبة للسياحة، سواء كانت دينية في لمسار رحلة العائلة المقدسة والأديرة، والتاريخية الموجودة بها، أو السياحة العلاجية بمنطقة نبع الحمراء الموجودة بالمدينة.

وكما أن وادي النطرون يعد من أهم المحطات التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، إذ يضم ثلاثة أديرة أثرية هى دير العذراء البراموس، ودير الأنبا بيشوى، ودير العذراء السريان.