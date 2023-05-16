هناء الهلالي تشارك في جلسة تشجيع ودعم الاستثمار

شاركت الدكتورة هناء الهلالي رئيس مجلس إدارة شركة اسباير كابيتال القابضة، والعضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، في جلسة تشجيع ودعم الاستثمار لرواد ورائدات الأعمال من شباب المصممين المبتكرين في الملابس، في أول معرض ينعقد في مصر Egypt Fashion Week.

وقد تم استعراض المميزات التي يمكن للمصممين الحصول عليها من الجهات المختلفة سواء الحصول علي التمويل والخدمات غير المالية (ترخيص-تدريب من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وتنمية مهارات وتسويق اليكتروني ومن خلال معارض متخصصة) اضافة وتشجيع اقامة الشركات تحت مظلة القطاع الرسمي للاستفادة من جميع المميزات والخدمات من:ترخيص، ضريبة مقطوعة، وتدريب، والاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية ومنصات التجارة الاليكترونية والاستفادة من حاضنات الأعمال، وذلك من خلال جهات متعددة (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية - اليونيدو وشركاء التنمية - حاضنات ومسرعات الأعمال - جامعة النيل الدولية - وملائكة الأعمال).

وشارك في الجلسة نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة -دلتا شيلد والنائبة في مجلس النواب وعلا الدچاني رئيس مجلس الأمناء Tiye ملائكة الأعمال وادارت حوار الجلسة سوزان ثابت -منظمة Egypt Fashion Week.

وقالت الهلالي، إننا ندعو جميعا الي تشجيع الشباب والمرأة على ريادة الأعمال مع نشر التوعية اللازمة في وسائل الإعلام والجامعات ومراكز الشباب وعرض قصص النجاح الملهمة لتحقيق التنمية التي نسعي اليها جميعا من خلال هذا القطاع الحيوي والهام الذي يسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي للدولة.