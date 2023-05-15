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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأولمبية تهنئ اتحاد السباحة بفضية المنتخب في كأس العالم لألعاب الماء الشاطئية

منتخب كرة الماء
منتخب كرة الماء
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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد حصول منتخب الرجال لكرة الماء على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لألعاب الماء الشاطئية المقامة في مدينة الغردقة. 


ونجح منتخب الرجال لكرة الماء في تحقيق انجاز لأول مرة بتحقيق الميدالية الفضية والتأهل لنهائيات دورة الألعاب العالمية الشاطئية المقرر إقامتها في مدينة بالي بدولة إندونيسيا في انجاز تاريخي واستمرار لتحقيق النتائج المميزة للسباحة المصرية وحصد البطولات  خلال الفترة الحالية والتي تؤكد أن هناك خطة عمل ناجحة نتيجتها واستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية. 

اللجنة الأوليمبية هشام حطب ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة منتخب كرة الماء