سائق يقتل مهندسا دهسا بلودر بسبب خلافات العمل بمنطقة التجمع

أقدم سائق على قتل مهندس دهسا بلودر بسبب خلافات العمل بمنطقة التجمع.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة ف ن، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات أنه توفى تحت عجلات لودر ، وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة .

وأضافت التحريات أن سائق لودر ارتكب الجريمة بسبب مشاجرة سابقة بينه وبين الضحية حيث نشبت مشادة كلامية قام على. إثرها الأخير بدهس المتوفى، وألقى القبض علي المتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.