الرمادي يرفض الوديات ويطالب لاعبيه بنسيان هزيمة إنبي.. وأسوان يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهة الزمالك بالدوري

يسابق الجهاز الفنى لفريق أسوان الزمن من أجل تجهيز المهاجم ديلسون كامونى للحاق بمباراة الزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويسعى الجهاز الطبى بنادى أسوان لتجهيز وتأهيل اللاعبين المصابين، وهم محمد عطوة وإسلام صلاح وديلسون كامونى، قبل مواجهة الزمالك بالدورى.

ورفض أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، مواجهة ودية قبل لقاء الزمالك، خوفا من خسارة أى عنصر فى الفريق قبل جولات الحسم بالدورى، خاصة أن الفريق يعانى من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة زادت الضغوط على الفريق الذى يسعى لإنهاء الموسم فى مركز جيد بمنتصف جدول الترتيب.

ويخشى الرمادى من خسارة أى عنصر فى الفريق قبل جولات الحسم بالدورى، خاصة أن الفريق يعانى من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة زادت الضغوط على الفريق الذى يسعى لإنهاء الموسم فى مركز جيد بمنتصف جدول الترتيب.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة الزمالك فى الدورى، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 28 من مسابقة الدورى باستاد القاهرة الدولى.

وعقد أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبى فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادى اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.

وودع أسوان مسابقة كأس مصر مؤخرا من دور الـ32، حيث تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بنتيجة "4-3" بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 على ملعب بتروسبورت فى الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة.

وأغلق فريق الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، صفحة مواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى، والتى حرص الكولومبى على إعادة مشاهدة المباراة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.