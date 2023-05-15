«الرقابة والاعتماد»: ضرورة الاهتمام بالفرق التمريضية وتوفير بيئة عمل مناسبة

قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، إن هناك طفرة كبيرة شهدها قطاع التمريض، مشيرًا إلى أن هيئة التمريض تحمل على عاتقها كم كبير من المسؤوليات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالفرق التمريضية وتعليمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة العامة للتمريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ، ورؤساء الهيئات وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، والنقابات المهنية، وعدد من فرق التمريض بجميع المحافظات.

وخلال المؤتمر، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض، على كل ما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في كح مراحل العلاج المختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض.

كما استعرض وزير الصحة والسكان، التطويرات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن هناك تكليف من السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية ومن ضمنها فرق التمريض، وهو ما يتم دراسته حاليًا لوضع مقابل مادي يلائم الجهد المبذول من الفرق الطبية، فضلاَ عن الدعم والتقدير المعنوي لهم.