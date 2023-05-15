خالد عبدالغفار: مصر تعقد مؤتمرًا دوليًا عن القضية السكانية ديسمبر المقبل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن برنامج السكان بدأ منذ عام 62، حيث نخوض منذ ذلك الحين، تجارب للتعامل مع المشاكل السكانية، منوهًا بأنه ومنذ تكليفه للعمل كوزير للصحة، ومنذ أول دقيقة كان ملف القضية السكانية على رأس الأولويات المكلف بها من رئيس الجمهورية.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن قضية السكان هو ملف هام ومحور التنمية في مصر، منوهًا بأن القضية قضية محورية ولن يستقيم أي اقتصاد إلا من خلال توافق على كافة الوزارات على هذا الملف.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه في صدد الإعداد لمؤتمر دولي عن القضية السكنية والتنمية خلال شهر ديسمبر المقبل بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا بأن التسرب من التعليم وعمالة الصغار هي قضايا هامة خلال التعامل مع ملف السكان.